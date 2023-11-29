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Израильская армия в день солидарности с народом Палестины атаковала Западный берег реки Иордан

29 ноября 2023 08:50
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Израильская армия продолжает боевые действия. Чтобы не нарушать двухдневное перемирие в Газе, она атаковала другую палестинскую территорию – Западный берег реки Иордан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 ноября ночью она штурмовала город Дженин. Ранены как минимум восемь мирных жителей.

Израильская армия в день солидарности с народом Палестины атаковала Западный берег реки Иордан-1

Это вторжение произошло именно тогда, когда весь мир отмечает день солидарности с палестинским народом. Ежегодно в этот день мировое сообщество выражает поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта. Президента Палестины Махмуда Аббаса поздравил Александр Лукашенко. Он отметил, что установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке является важной основой не только благополучия региона, но и стабильности во всем мире.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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