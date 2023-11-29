Загруженный нефтяной танкер сел на мель у берегов Стамбула

Из-за сильного шторма у берега Стамбула село на мель большое 80-метровое турецкое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибывшим на место экстренным службам понадобилось довольно много времени, чтобы организовать спасательную операцию и всего лишь час, чтобы вытащить на берег 11 членов экипажа.

Их жизни вне опасности, чего не скажешь о сложившейся ситуации. Дело в том, что в застрявшем на мели танкере находится 600 тонн нефти, а продолжающийся шторм не позволяет отбуксировать его в безопасное место. Это заставило губернатора Стамбула выступить со специальным заявление, в котором он заверил жителей, что власти сделают все возможное, чтобы избежать экологической катастрофы.