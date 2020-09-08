Прямой эфир

В США родилась первая клонированная лошадь Пржевальского

08 сентября 2020 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Первая в мире успешно клонированная лошадь Пржевальского родилась в ветеринарной клинике Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США родилась первая клонированная лошадь Пржевальского-1

Жеребенка назвали Куртом. Его клонировали из замороженной 40 лет назад ДНК самца лошади Пржевальского. Животное чувствует себя великолепно. Чуть позже его переведут в сафари-парк зоопарка Сан-Диего, где он познакомится со стадом своего вида.   

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек
08 сентября 2020 10:04

В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек

В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов
08 сентября 2020 09:53

В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов

Уничтожено более 800 тысяч га земли. В Калифорнии площадь пожаров достигла исторического максимума
08 сентября 2020 09:41

Уничтожено более 800 тысяч га земли. В Калифорнии площадь пожаров достигла исторического максимума