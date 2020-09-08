В США родилась первая клонированная лошадь Пржевальского

Новости США. Первая в мире успешно клонированная лошадь Пржевальского родилась в ветеринарной клинике Техаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жеребенка назвали Куртом. Его клонировали из замороженной 40 лет назад ДНК самца лошади Пржевальского. Животное чувствует себя великолепно. Чуть позже его переведут в сафари-парк зоопарка Сан-Диего, где он познакомится со стадом своего вида.