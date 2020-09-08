В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек

Новости Судана. Более 100 человек стали жертвами масштабных наводнений в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе пострадавших – около полумиллиона жителей.
Новости Судана. Более 100 человек стали жертвами масштабных наводнений в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе пострадавших – около полумиллиона жителей.
Сильные дожди не прекращаются в стране уже несколько месяцев. Количество паводков и осадков в 2020 году превысило все предыдущие показатели за последние несколько десятков лет.
В столице страны Хартуме из-за разлива Голубого и Белого Нила затопленными оказались целые жилые кварталы. Разрушены сотни домов. Во многих районах наблюдаются перебои в подаче электричества.
В стране объявлено чрезвычайное положение сроком три месяца.