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В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек

08 сентября 2020 10:04
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Новости Судана. Более 100 человек стали жертвами масштабных наводнений в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе пострадавших – около полумиллиона жителей.

В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек-1

Сильные дожди не прекращаются в стране уже несколько месяцев. Количество паводков и осадков в 2020 году превысило все предыдущие показатели за последние несколько десятков лет.

В Судане объявлено ЧП: жертвами наводнений стали более 100 человек-4

В столице страны Хартуме из-за разлива Голубого и Белого Нила затопленными оказались целые жилые кварталы. Разрушены сотни домов. Во многих районах наблюдаются перебои в подаче электричества.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком три месяца.  

# Наводнение # Фотофакт

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