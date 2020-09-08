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В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов

08 сентября 2020 09:53
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Новости Китая. Около 300 демонстрантов задержали в ходе массовых протестов в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов-1

Люди вышли на улицы из-за переноса выборов в законодательное собрание этой китайской автономии на год. Такое решение приняло правительство региона из-за опасной эпидемиологической обстановки. Сотни несогласных граждан с плакатами в руках выкрикивали различные лозунги.

В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов-4

Начались столкновения с правоохранителями. Для разгона толпы стражи порядка были вынуждены применить силу, в том числе слезоточивый газ. Большинство из митингующих задержали за участие в противозаконных мероприятиях.

# Акции протеста # Фотофакт

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