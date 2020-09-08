В Гонконге протестуют против переноса выборов, задержаны около 300 демонстрантов

Новости Китая. Около 300 демонстрантов задержали в ходе массовых протестов в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди вышли на улицы из-за переноса выборов в законодательное собрание этой китайской автономии на год. Такое решение приняло правительство региона из-за опасной эпидемиологической обстановки. Сотни несогласных граждан с плакатами в руках выкрикивали различные лозунги.