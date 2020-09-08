Уничтожено более 800 тысяч га земли. В Калифорнии площадь пожаров достигла исторического максимума

Новости США. Площадь лесных пожаров в Калифорнии достигла исторического максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия уничтожила уже более 800 тысяч гектаров земли. Этот показатель рекордный для штата и самый высокий с 1987 года.

Пламенем охвачены национальные заповедники региона. Сожжены дотла и повреждены почти 4 000 зданий. Борьбу с масштабными возгораниями ведут 14 тысяч пожарных. Задействованы также сотни единиц спецтехники.