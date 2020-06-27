В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой

Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.