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В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой

27 июня 2020 19:22
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Новости мира. В США зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки коронавирусом заболели более 40 тысяч американцев.

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О резком увеличении количества заболевших говорят и в Аргентине. Для предотвращения начала второй волны в стране правительство решило ввести локдаун в столице.

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой-1

Тем временем, Индия до 15 июля приостановила международное пассажирское авиасообщение. Ограничения не распространяются на грузовые рейсы, а также пассажирские маршруты, имеющие отдельное разрешение.

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой-4

А в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой. Это направление отсутствовало в расписании более 14 лет.

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой-7

Теперь оно оказалось особо востребованным в связи с тенденцией на развитие внутреннего туризма на фоне ограничений при въезде в другие страны.

# Коронавирус # Фотофакт

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