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Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

25 июня 2020 14:46
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Новости Франции. Эйфелева башня сегодня вновь открыта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений -1

Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной леди» Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то исключительно пешком. Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до 1 июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск  с западной.

Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений -4

Кроме того, всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маски.

# Коронавирус # Фотофакт

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