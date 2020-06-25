Эйфелеву башню открыли для посетителей. Но есть ряд ограничений

Правда, посетителям знаменитой на весь мир «Железной леди» Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то исключительно пешком. Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до 1 июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск – с западной.