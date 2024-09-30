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В США разбился одномоторный самолёт

30 сентября 2024 06:42
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Пять человек, среди которых один ребенок, погибли при крушении одномоторного самолета в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США разбился одномоторный самолёт-2

По неизвестным пока причинам при заходе на посадку он упал в лес и загорелся. К прибытию пожарных летательный аппарат полностью сгорел, что осложнило работу экспертов, которые выясняют причины катастрофы. По одной из версий, ЧП случилось из-за ошибки пилота. По данным аэропорта, в который направлялся самолет, погода была ясной, сообщений о неполадках на борту или сигналов бедствия не поступало. 

# Самолет # ЧП # США

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