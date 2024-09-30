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Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек

30 сентября 2024 06:40
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По меньшей мере 65 человек погибли на юго-востоке США из-за урагана. Во многих случаях это произошло после падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек-2

Более 2,5 миллиона жителей южных штатов остались без электричества. По прогнозам, погодные условия улучшатся, однако ливни все еще могут пройти в нескольких регионах. Этот ураган вызвал и повышение цен на нефть на мировом рынке, поскольку многие добывающие компании эвакуировали сотрудников с платформ в Мексиканском заливе.

# Ураган # США

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