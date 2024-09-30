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Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане ещё одного лидера «Хезболлы»

30 сентября 2024 06:34
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Командование израильской армии объявило о ликвидации на территории Ливана члена центрального совета группировки «Хезболла» Набиля Каука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане ещё одного лидера «Хезболлы»-2

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, он уничтожен в результате точечного авиаудара, нанесенного израильскими ВВС. Каук считался приближенным к руководству организации. Он часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» и излагая ее позиции в политической, военной и стратегической сферах.

Напомним, ранее официально подтвердилась информация о смерти лидера «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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