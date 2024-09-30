Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане ещё одного лидера «Хезболлы»

Командование израильской армии объявило о ликвидации на территории Ливана члена центрального совета группировки «Хезболла» Набиля Каука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По заявлению пресс-службы ЦАХАЛа, он уничтожен в результате точечного авиаудара, нанесенного израильскими ВВС. Каук считался приближенным к руководству организации. Он часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлу» и излагая ее позиции в политической, военной и стратегической сферах.

Напомним, ранее официально подтвердилась информация о смерти лидера «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.