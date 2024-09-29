Клинцевич: Иран – главная цель американцев. И эта цель должна быть поражена до 5 ноября

Франц Клинцевич, доцент кафедры политологии Московского государственного института международных отношений, военный эксперт:

То, что произошло с пейджерами, я бы хотел, с одной стороны, успокоить людей, а с другой стороны, объяснить, насколько окно Овертона раскрылось до конца. Потому что до недавнего времени это было немыслимо, чтобы государственные специальные службы могли быть уличены в терроризме. Когда они получили информацию о том, что «Хезболла» хочет заказать пейджеры для своего руководства, чтобы скрыть всякие движения и возможную передачу информации, были проведены уникальные мероприятия, надо отдать должное, я как человек, который глубоко понимает этот процесс, хочу сказать, они вскрыли эти вещи, они закупили пейджеры, создали два предприятия, переоснастили и передали согласно договору туда, где они должны быть, совершили то, что совершили. Люди, которые приняли такое решение, в рамках современной быстро меняющейся политики, люди понимают, что это только начало. Иран – главная цель, на которую нацелены американцы. И эта цель должна быть поражена до 5 ноября. Все это нельзя рассматривать вне контекста событий, происходящих в Украине.