В США рассекретили показания бывшего агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Среди главных открытий – 17 аудиофайлов с показаниями Юрия Носенко – агента КГБ, который попросил убежище у ЦРУ в 1964 году. Пока Ли Харви Освальд – официальный подозреваемый в убийстве 35-го Президента США – жил в СССР, Носенко вел его дело.

Около 450 документов ранее были полностью засекречены, а более 3 тысяч частично.

Новости США. 24 июля национальный архив США рассекретил около 4 тысяч документов, которые приоткрывают свет на убийство президента Джона Кеннеди.

Ли Харви Освальд прожил в Советском Союзе два с половиной года – с 1959 до 1962 года. Все это время за американцем велось наблюдение, а Юрий Носенко допрашивал Освальда и вел его дело.

Также в архиве США отметили, что обнародованы не все документы. Часть материалов еще ожидает публикации в нынешнем году.

Смерть президента Кеннеди в ноябре 1963 года вызывает много вопросов и сегодня. По официальной версии, глава страны был застрелен преступником-одиночкой Ли Харви Освальдом. Самого Освальда застрелили в Далласе через пару дней после убийства президента.