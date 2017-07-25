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В Испании мужчина с ножом набросился на полицейских: ранен 1 человек

25 июля 2017 14:35
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Новости Испании. Вооруженный ножом мужчина набросился на полицейских в Испании. ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энзар между Марокко и испанским анклавом Мелилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании мужчина с ножом набросился на полицейских: ранен 1 человек-1

По словам правоохранителей, в момент атаки злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. После недолгой схватки, в которой один из стражей порядка получил ранения, мужчину удалось задержать. Его личность устанавливается.

# Фотофакт # Нападение

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