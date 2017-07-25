В Испании мужчина с ножом набросился на полицейских: ранен 1 человек

Новости Испании. Вооруженный ножом мужчина набросился на полицейских в Испании. ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энзар между Марокко и испанским анклавом Мелилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам правоохранителей, в момент атаки злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги. После недолгой схватки, в которой один из стражей порядка получил ранения, мужчину удалось задержать. Его личность устанавливается.