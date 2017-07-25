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Фотофакт: в Китае женщины старше 55 боролись за звание «королевы купальников»

25 июля 2017 14:54
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Новости Китая. В одном из аквапарков Китая прошел конкурс купальников среди женщин элегантного возраста.

В соревновании принимали участие женщины от 55 лет. Жюри выбирало победителя на основе поведения моделей на сцене.

Самому пожилому участнику исполнилось 78 лет.

Как отметила конкурсантка, «если я смогла принять участие в конкурсе бикини в этом возрасте, то это означает, что я мысленно счастлива и здорова».

По словам организаторов, конкурс проводится в течение трех лет и его суть больше в распространении позитива, чем в раздаче трофеев.

К слову, в Нью-Йорке ежегодно проходит парад русалок, который ознаменовывает начало пляжного сезона.

В нынешнем шествии приняли участие более 3 тысяч русалок – здесь подробнее.

# Фестиваль # Фотофакт

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