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В ЕС спрос на автомобили с начала года упал на 32%

17 сентября 2020 15:23
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Спрос на легковые авто в ЕС с начала 2020 года упал на 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС спрос на автомобили с начала года упал на 32%-1

Такие цифры приводит Европейская ассоциация автопроизводителей. Наибольший спад наблюдается в Испании, Италии, Франции и Германии – странах, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса.

В ЕС спрос на автомобили с начала года упал на 32%-4

С января по август в Европейском союзе было зарегистрировано чуть больше 6 миллионов новых авто, что почти на 3 миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Самый сильный спад продаж был зафиксирован в начале 2020-го.

# Автомобили # Фотофакт

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