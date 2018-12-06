В США прошла поминальная служба по Джорджу Бушу-старшему

Новости США. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней присутствовали американский лидер Дональд Трамп с супругой, четыре бывших президента США, политические деятели и представители иностранных государств.