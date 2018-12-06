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Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека

06 декабря 2018 08:40
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Новости Доминиканы. Мощный взрыв прогремел в Доминиканской Республике. ЧП произошло на фабрике по производству пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре человека погибли, десятки пострадавших.

Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека-1

По предварительным данным, на предприятии произошла утечка газа, что привело к взрыву и дальнейшему возгоранию. Здание основательно выгорело. Огонь также повредил несколько строений, расположенных поблизости.

Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека-4

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы и проверяют помещения. Сколько человек находились на заводе в момент происшествия – неизвестно.

Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека-7

# Взрыв # Фотофакт

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