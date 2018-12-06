Из-за мощного взрыва на фабрике в Доминикане погибли 4 человека

Новости Доминиканы. Мощный взрыв прогремел в Доминиканской Республике. ЧП произошло на фабрике по производству пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре человека погибли, десятки пострадавших.

По предварительным данным, на предприятии произошла утечка газа, что привело к взрыву и дальнейшему возгоранию. Здание основательно выгорело. Огонь также повредил несколько строений, расположенных поблизости.