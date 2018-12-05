Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки

Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были расстреляны в салоне машины.

Еще три тела правоохранители обнаружили в городе Саламанка. Несколько местных жителей погибли в результате стрельбы в главном саду города Купарео.

Отметим, что Гуанахуато в последнее время захлестнула волна насилия: в конце мая за несколько дней там были убиты более 60 человек.