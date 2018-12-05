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Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки

05 декабря 2018 12:54
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Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были расстреляны в салоне машины.

Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки-1

Еще три тела правоохранители обнаружили в городе Саламанка. Несколько местных жителей погибли в результате стрельбы в главном саду города Купарео.

Отметим, что Гуанахуато в последнее время захлестнула волна насилия: в конце мая за несколько дней там были убиты более 60 человек.

Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки-4

# Убийство # Фотофакт

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