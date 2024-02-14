В США проголосовали за импичмент министра внутренней безопасности

Резолюция об импичменте министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу принята Палатой представителей страны, пишет ТАСС со ссылкой на американский телеканал C-SPAN.

Это вторая попытка голосования по резолюции в отношении Майоркаса. 7 февраля 2024 года данный вопрос уже был вынесен на голосование, не получив достаточной поддержки законодателей. На этот раз голоса в Палате представителей распределились в пользу принятия резолюции об импичменте главе МВБ.

По утверждению спикера Палаты представителей Майка Джонсона, Майоркас осуществлял действия, которые привели к тому, что он «подорвал общественное доверие», препятствуя осуществлению контроля за работой вверенного ему ведомства, нарушая тем самым присягу.