Не зря Александр Лукашенко делает такой акцент на образовании и подчеркивает, что качественная подготовка кадров – это залог не только экономической стабильности, но и обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А этот вопрос не теряет актуальности.
НАТО вновь стягивает технику к нашим рубежам. Накануне в пригороде Белостока была зафиксирована переброска колонны американских военных тягачей с грузами. Обозначения на них позволяют утверждать, что внутри – оружие и боеприпасы. Ранее в Варшаве призвали жителей не публиковать информацию и фото с перемещениями колонн по стране.
Отметим, накануне на территории Польши стартовали крупнейшие за 40 лет учения Североатлантического альянса.