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В пригороде Белостока была зафиксирована переброска колонны американских военных

13 февраля 2024 21:05
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Не зря Александр Лукашенко делает такой акцент на образовании и подчеркивает, что качественная подготовка кадров – это залог не только экономической стабильности, но и обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А этот вопрос не теряет актуальности.

В пригороде Белостока была зафиксирована переброска колонны американских военных -1

НАТО вновь стягивает технику к нашим рубежам. Накануне в пригороде Белостока была зафиксирована переброска колонны американских военных тягачей с грузами. Обозначения на них позволяют утверждать, что внутри – оружие и боеприпасы. Ранее в Варшаве призвали жителей не публиковать информацию и фото с перемещениями колонн по стране.

Отметим, накануне на территории Польши стартовали крупнейшие за 40 лет учения Североатлантического альянса.

# НАТО

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