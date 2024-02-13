В пригороде Белостока была зафиксирована переброска колонны американских военных

Не зря Александр Лукашенко делает такой акцент на образовании и подчеркивает, что качественная подготовка кадров – это залог не только экономической стабильности, но и обеспечения безопасности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А этот вопрос не теряет актуальности.