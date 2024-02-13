Польские фермеры заблокировали 6-й пункт пропуска на границе с Украиной

От политики Евросоюза в отношении официального Киева страдают не только жители Германии. Кризис назрел в Польше. Местные фермеры заблокировали 6-й пункт пропуска на границе с Украиной и не дают грузовикам проехать на территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют ограничить импорт сельхозпродукции и отказаться от европейского зеленого курса. Аграрии терпят колоссальные убытки из-за невозможности конкурировать с дешевой украинской продукцией. Масштабная забастовка привлекла внимание правительства. Польский замминистра сельского хозяйства приехал лично проверять железнодорожные грузы на границе. Документы двух последних прибывших составов ему так и не предоставили. Протестующие утверждают, что именно в этих поездах находилось украинское зерно. Напомним, его ввоз в Польшу запрещен.