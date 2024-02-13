Экономика Еврозоны входит в рецессию – ЕС грозит стагнация
Вопреки всем прогнозам экспертов, ограничениям, попыткам задушить, Беларусь твердо идет по пути развития и процветания. А те, кто ставил нам палки в колеса, теперь на них же и спотыкаются. Экономика Еврозоны входит в рецессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более того, международные эксперты не исключают, что странам ЕС грозит и стагнация. Отрицательную динамику демонстрирует, в частности, Германия. Республика, которая долгое время являлась экономическим ориентиром для континента. Теперь Берлин распрощался со статусом локомотива Европы и плетется в конце списка по ряду важнейших показателей. Принцип домино уже работает в системе промышленности – уровень производства стабильно падает. Компании вынуждены перемещать линии и сокращать штат сотрудников. Другие просто закрываются.
Страна стремительно беднеет, цены растут, а недовольные граждане устраивают многотысячные акции протеста. Бедственное положение очевидно всем, но в правительстве по-прежнему утверждают, что кризиса нет. В этой связи невозможно объяснить отсутствие денег, например, на поддержку фермеров, работников транспортной отрасли и тех же производственников. Финансовый резерв республики уходит на помощь Украине. Но и со снабжением Киева Германии, судя по всему, придется притормозить. Страна настолько себя исчерпала, что уже не в силах выполнять данные ранее обещания.