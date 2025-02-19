В США продолжаются протесты против радикальных реформ администрации Трампа

По всей стране продолжаются акции против политики главы Белого дома. В Техасе тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение массовыми сокращениями в государственных учреждениях. Люди опасаются, что они также могут оказаться без работы и средств к существованию. Многочисленные демонстрации и митинги состоялись и в Вашингтоне. Там протестующие тоже требовали прекратить реформы и остановить увольнения.