Прямой эфир

В США продолжаются протесты против радикальных реформ администрации Трампа

19 февраля 2025 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Радикальные реформы администрации Трампа сталкиваются с упорным сопротивлением американцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США продолжаются протесты против радикальных реформ администрации Трампа-2

По всей стране продолжаются акции против политики главы Белого дома. В Техасе тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение массовыми сокращениями в государственных учреждениях. Люди опасаются, что они также могут оказаться без работы и средств к существованию. Многочисленные демонстрации и митинги состоялись и в Вашингтоне. Там протестующие тоже требовали прекратить реформы и остановить увольнения.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
В ХАМАС заявили, что готовы единовременно освободить всех остающихся израильских заложников
19 февраля 2025 07:12

В ХАМАС заявили, что готовы единовременно освободить всех остающихся израильских заложников

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Зеленского нужно урезонить
19 февраля 2025 07:00

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Зеленского нужно урезонить

40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет обеспокоены социальными проблемами – опрос
19 февраля 2025 07:00

40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет обеспокоены социальными проблемами – опрос