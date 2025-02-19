В ХАМАС заявили, что готовы единовременно освободить всех остающихся израильских заложников

ХАМАС неожиданно показал стремление к сохранению перемирия в Газе. Руководство движения заявило, что готово единовременно освободить всех остающихся у него израильских заложников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя ранее речь шла только о трех узниках. Израиль эту новость воспринял настороженно. По данным властей, на данный шаг боевики пошли после того, как в анклав поступила большая партия гуманитарной помощи. Ранее ХАМАС грозил отложить освобождение, ссылаясь на отказ пропустить мобильные дома и тяжелую технику. Первый этап реализации договора о прекращении огня заканчивается в начале марта, и существуют опасения, что затем боевые действия возобновятся.