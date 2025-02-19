40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет обеспокоены социальными проблемами – опрос

Туманное будущее. Опрос, проведенный Европарламентом осенью 2024 года, показал, что 40 % европейцев в возрасте от 16 до 30 лет глубоко обеспокоены многими социальными проблемами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, цены на жилье и потребительские расходы остаются главной причиной тревоги. Треть респондентов недовольны своими доходами, качеством медицины, количеством рабочих мест и экономической ситуацией в целом. Бедность лишает молодых людей возможностей. Более двух третей юношей и девушек обеспокоены тем, что испытывают нужду со своими семьями. Помимо материальных аспектов, недостаток финансов имеет далеко идущие последствия, например, для образования и здоровья молодых людей.