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40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет обеспокоены социальными проблемами – опрос

19 февраля 2025 07:00
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Туманное будущее. Опрос, проведенный Европарламентом осенью 2024 года, показал, что 40 % европейцев в возрасте от 16 до 30 лет глубоко обеспокоены многими социальными проблемами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40% европейцев в возрасте от 16 до 30 лет обеспокоены социальными проблемами – опрос-2

Так, цены на жилье и потребительские расходы остаются главной причиной тревоги. Треть респондентов недовольны своими доходами, качеством медицины, количеством рабочих мест и экономической ситуацией в целом. Бедность лишает молодых людей возможностей. Более двух третей юношей и девушек обеспокоены тем, что испытывают нужду со своими семьями. Помимо материальных аспектов, недостаток финансов имеет далеко идущие последствия, например, для образования и здоровья молодых людей.

# Опрос # Кризис в ЕС

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