Владимиру Зеленскому «пора дать по рукам». Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя атаку украинских ВС на насосную станцию «Кропоткинская», пишет ТАСС.

По мнению Лаврова, произошедшее лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может. А этого человека и всю его команду «нужно урезонить, дать по рукам». С чем вызвано нападение украинской стороны на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь, по сути? Глава МИД России отметил, что тут можно назвать много причин или строить догадки, чем был обусловлен такой приказ в Киеве.

Нефтеперекачивающая станция (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) «Кропоткинская» подверглась атаке 17 февраля текущего года. Сообщается, что нападение было совершено с участием семи беспилотников самолетного типа, которые управлялись подконтрольными киевскому режиму формированиями. БПЛА были начинены взрывчатыми и металлическими поражающими элементами. В результате атаки, к счастью, жертв и пострадавших не было.