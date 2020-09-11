В США продолжается борьба с природными пожарами. 500 тысяч жителей покинули дома

Новости США. Число жертв масштабных природных пожаров в США возросло до 15. Несколько жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь возгораний продолжает увеличиваться. В четырёх штатах бушуют более 100 природных пожаров. Огнём охвачено свыше полутора миллионов гектаров земли. В Орегоне за несколько дней стихия уничтожила пять населённых пунктов. 500 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома.