Прямой эфир

В США продолжается борьба с природными пожарами. 500 тысяч жителей покинули дома

11 сентября 2020 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Число жертв масштабных природных пожаров в США возросло до 15. Несколько жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США продолжается борьба с природными пожарами. 500 тысяч жителей покинули дома-1

Площадь возгораний продолжает увеличиваться. В четырёх штатах бушуют более 100 природных пожаров. Огнём охвачено свыше полутора миллионов гектаров земли. В Орегоне за несколько дней стихия уничтожила пять населённых пунктов. 500 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома.

В США продолжается борьба с природными пожарами. 500 тысяч жителей покинули дома-4

Ни пожарным, ни Национальной гвардии пока не удаётся взять ситуацию под контроль. Местные власти не исключают, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек
11 сентября 2020 09:01

В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек

Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама
10 сентября 2020 16:37

Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама

Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек
10 сентября 2020 15:22

Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек