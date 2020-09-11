В США продолжается борьба с природными пожарами. 500 тысяч жителей покинули дома

Новости США. Число жертв масштабных природных пожаров в США возросло до 15. Несколько жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Число жертв масштабных природных пожаров в США возросло до 15. Несколько жителей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадь возгораний продолжает увеличиваться. В четырёх штатах бушуют более 100 природных пожаров. Огнём охвачено свыше полутора миллионов гектаров земли. В Орегоне за несколько дней стихия уничтожила пять населённых пунктов. 500 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома.
Ни пожарным, ни Национальной гвардии пока не удаётся взять ситуацию под контроль. Местные власти не исключают, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.