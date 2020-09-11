В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек

Новости Колумбии. Вторая ночь массовых беспорядков в Колумбии привела к новым жертвам. Число погибших в результате столкновений возросло до десяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погромами охвачены несколько городов страны. Демонстранты поджигают мусорные баки и автобусы, выбивают окна зданий и витрины магазинов. В правоохранителей летят камни, бутылки и краска. Чтобы разогнать агрессивную толпу стражи порядка вынуждены применять серьезные меры, в том числе и слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадали более 170 демонстрантов, еще свыше 140 раненых среди полицейских. Задержаны более 70 дебоширов.