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В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек

11 сентября 2020 09:01
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Новости Колумбии. Вторая ночь массовых беспорядков в Колумбии привела к новым жертвам. Число погибших в результате столкновений возросло до десяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек-1

Погромами охвачены несколько городов страны. Демонстранты поджигают мусорные баки и автобусы, выбивают окна зданий и витрины магазинов. В правоохранителей летят камни, бутылки и краска. Чтобы разогнать агрессивную толпу стражи порядка вынуждены применять серьезные меры, в том числе и слезоточивый газ.

В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек-4

В ходе столкновений пострадали более 170 демонстрантов, еще свыше 140 раненых среди полицейских. Задержаны более 70 дебоширов.

В Колумбии продолжаются массовые беспорядки. Погибли десять человек-7

Поводом для массовых протестов стала гибель местного жителя. Мужчина скончался вскоре после задержания правоохранителями.

# Массовые беспорядки

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