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Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама

10 сентября 2020 16:37
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Новости Таиланда. В зоопарке Таиланда отпраздновали 55-летие старейшего в стране гиппопотама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама-1

В честь этого события сотрудники приготовили для именинницы Мэй Мали пирог из фруктов и овощей. Поздравить любимицу пришли десятки посетителей. Они с удовольствием наблюдали за ней, а также оставляли свои пожелания на большой картонной фигуре.

Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама-4

Работники зоопарка очень трепетно относятся к своему питомцу. Мэй Мали – мама 21 детеныша, которые теперь живут в зоопарках по всей стране.

# Животные # Фотофакт

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