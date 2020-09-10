Как в Таиланде отпраздновали юбилей старейшего в стране гиппопотама

Новости Таиланда. В зоопарке Таиланда отпраздновали 55-летие старейшего в стране гиппопотама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В зоопарке Таиланда отпраздновали 55-летие старейшего в стране гиппопотама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь этого события сотрудники приготовили для именинницы Мэй Мали пирог из фруктов и овощей. Поздравить любимицу пришли десятки посетителей. Они с удовольствием наблюдали за ней, а также оставляли свои пожелания на большой картонной фигуре.
Работники зоопарка очень трепетно относятся к своему питомцу. Мэй Мали – мама 21 детеныша, которые теперь живут в зоопарках по всей стране.