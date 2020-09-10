Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек

Пожарные зафиксировали около 100 очагов возгораний. В огне более миллиона гектаров земли. Есть погибшие. Жертвами стали 11 человек.

Стихийного бедствия таких масштабов американцы не видели давно. Дымом окутано почти все западное побережье. Из опасных регионов массово эвакуируют жителей. Полностью уничтожены и повреждены более 4 000 домов. В борьбе с огнем задействованы 14 тысяч пожарных и сотни единиц спецтехники.