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Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек

10 сентября 2020 15:22
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Новости США. Сильные природные пожары угрожают сразу трем американским штатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек-1

Пожарные зафиксировали около 100 очагов возгораний. В огне более миллиона гектаров земли. Есть погибшие. Жертвами стали 11 человек.

Стихийного бедствия таких масштабов американцы не видели давно. Дымом окутано почти все западное побережье. Из опасных регионов массово эвакуируют жителей. Полностью уничтожены и повреждены более 4 000 домов. В борьбе с огнем задействованы 14 тысяч пожарных и сотни единиц спецтехники.

Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек-4

Ситуацию осложняет аномальная жара и сильный ветер. По данным NASA, в некоторых местах у поверхности Земли температура превысила 191 градус Цельсия.

# Пожар # Фотофакт

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