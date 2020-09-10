Масштабные природные пожары в США: жертвами стали 11 человек

Новости США. Сильные природные пожары угрожают сразу трем американским штатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Сильные природные пожары угрожают сразу трем американским штатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожарные зафиксировали около 100 очагов возгораний. В огне более миллиона гектаров земли. Есть погибшие. Жертвами стали 11 человек.
Стихийного бедствия таких масштабов американцы не видели давно. Дымом окутано почти все западное побережье. Из опасных регионов массово эвакуируют жителей. Полностью уничтожены и повреждены более 4 000 домов. В борьбе с огнем задействованы 14 тысяч пожарных и сотни единиц спецтехники.
Ситуацию осложняет аномальная жара и сильный ветер. По данным NASA, в некоторых местах у поверхности Земли температура превысила 191 градус Цельсия.