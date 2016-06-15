В США право владеть оружием было у 9 из 10 подозреваемых в связях с террористами

Новости США. Контрольное управление США опубликовало отчет, согласно которому право на владение огнестрельным оружием получал каждый девятый из десяти подозреваемых в связях с террористами.

При этом механизма, который бы запрещал людям из «черного списка» покупать оружие, на сегодня не существует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, трагедии случаются и вне листов подозреваемых. Омар Матин, устроивший бойню в клубе в Орландо, не был в списке и винтовку купил без проблем, как и боеприпасы к ней. Преступник расстрелял 50 человек.