Теракты возможны в странах Западной Европы: под видом беженцев туда направляются боевики ИГ

Новости Бельгии. Теракты вновь грозят Западной Европе. Спецслужбы Бельгии предупредили своих коллег, что в Старый Свет направляются боевики «Исламского Государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проникнуть, на континент они планируют под видом беженцев. В качестве потенциальных целей террористов разведка называет торговый центр и ряд закусочных в Брюсселе.

Однако, весь гнев и ненависть террористов, по-прежнему, сконцентрированы на Франции: фан-зоны, вокзалы и прочие места, где много туристов, также во «взрывном» списке.

В связи с этим бельгийская разведка призвала правительство Бельгии и Франции сократить количество массовых мероприятий. В Пятой республике до десятого июля идет чемпионат Европы по футболу, на который приехали миллионы туристов