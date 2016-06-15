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Теракты возможны в странах Западной Европы: под видом беженцев туда направляются боевики ИГ

15 июня 2016 11:06
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Новости Бельгии. Теракты вновь грозят Западной Европе. Спецслужбы Бельгии предупредили своих коллег, что в Старый Свет направляются боевики «Исламского Государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Проникнуть, на континент они планируют под видом беженцев. В качестве потенциальных целей террористов разведка называет торговый центр и ряд закусочных в Брюсселе.

Однако, весь гнев и ненависть террористов, по-прежнему, сконцентрированы на Франции: фан-зоны, вокзалы и прочие места, где много туристов, также во «взрывном» списке.

В связи с этим бельгийская разведка призвала правительство Бельгии и Франции сократить количество массовых мероприятий. В Пятой республике до десятого июля идет чемпионат Европы по футболу, на который приехали миллионы туристов

# Теракт

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