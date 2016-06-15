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Новые подробности теракта в Орландо: у преступника были политические мотивы

15 июня 2016 10:10
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Новости США. Новые подробности теракта в Орландо. Стало известно, что террорист, который расстрелял 50 человек в ночном клубе,  совершил нападение по политическим мотивам. 

Об этом преступник, выходец из Афганистана,  сообщил во время звонка в службу спасения. Он требовал чтобы «США прекратили бомбить его страну».

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, родным и близким погибших.

# Теракт

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