Новые подробности теракта в Орландо: у преступника были политические мотивы

Новости США. Новые подробности теракта в Орландо. Стало известно, что террорист, который расстрелял 50 человек в ночном клубе, совершил нападение по политическим мотивам.

Об этом преступник, выходец из Афганистана, сообщил во время звонка в службу спасения. Он требовал чтобы «США прекратили бомбить его страну».

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, родным и близким погибших.