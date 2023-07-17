В США полиция за год застрелила более 1000 человек

Новости США. Новый уровень жестокости. Американские полицейские за год застрелили более 1 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Согласно статистике, почти треть убитых – афроамериканцы. Хотя их общая доля в населении страны не превышает и 14 %. 94 % жертв – мужчины. По мнению экспертов, причина полицейского произвола в том, что в США больше 18 тысяч департаментов полиции. И все они действуют в рамках разных юрисдикций на уровне местных или федеральных властей. А в девяти штатах и вовсе нет законов, которые бы регламентировали применение огнестрельного оружия правоохранителями.