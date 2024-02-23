В США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Выборы генерального секретаря НАТО приближаются. США на брифинге, прошедшем в четверг, поддержали выдвижение на пост генсека Альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя белого дома Джона Кибри.

Стоит отметить, что не только США поддержали нидерландского лидера, но и Франция, Германия и Великобритания. Напомним, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг будет находиться на посту до 1 октября 2024 года. До этого времени Североатлантический альянс должен прийти к единому мнению.