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В США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

23 февраля 2024 11:55
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Выборы генерального секретаря НАТО приближаются. США на брифинге, прошедшем в четверг, поддержали выдвижение на пост генсека Альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя белого дома Джона Кибри.

Стоит отметить, что не только США поддержали нидерландского лидера, но и Франция, Германия и Великобритания. Напомним, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг будет находиться на посту до 1 октября 2024 года. До этого времени Североатлантический альянс должен прийти к единому мнению.

# Международная политика # Марк Рютте

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