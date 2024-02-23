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Китай объявил о намерении принять ответные меры по защите своих фирм от санкций

23 февраля 2024 11:51
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Китай объявил о намерении принять ответные меры в связи с недавно наложенными Великобританией санкциями в отношении трех китайских компаний. Об этом пишет ТАСС.

Посольство КНР в Лондоне подчеркивает, что санкции, введенные британцами, являются односторонним действием, не имеющим оправдания с точки зрения международного права.

В Пекине заявили о своем намерении защитить законные права и интерес своих предприятий. В посольстве также отметили, что КНР выступает против любых мер, которые могут навредить ее интересам. Это заявление было сжедагл после того, как Великобритания дополнила свой список санкций против России, включив туда три китайские компании, которые подозреваются в экспорте высокотехнологичных компонентов в РФ.

# Международная политика

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