По данным газеты Figaro, современные западные вооружения, созданные с учетом экологических норм, не подходят для применения в военном противостоянии в Украине. Об этом пишет РИА Новости. Грызуны повреждают провода из кукурузных волокон на машинах, что вызывает их неисправность.

Ранее Минобороны России заявило, что в Харькове уничтожено свыше 60 иностранных боевиков.

Министерство иностранных дел Франции, хотя и было подтверждено присутствие французских наемников в рядах ВСУ, отрицает эту информацию. Однако французский министр обороны признал гибель в Украине двух французских «гуманитарных работников».

Он также сказал, что Франция не может наложить запрет на своих граждан на участие в военных операциях в Украине. Ранее Россия выразила протест странам НАТО в связи с поставками вооружений в Украину, заявив, что любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью для РФ.