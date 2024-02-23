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Украинские мыши перегрызли провода на западных боевых машинах ВСУ

23 февраля 2024 11:42
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По данным газеты Figaro, современные западные вооружения, созданные с учетом экологических норм, не подходят для применения в военном противостоянии в Украине. Об этом пишет РИА Новости. Грызуны повреждают провода из кукурузных волокон на машинах, что вызывает их неисправность.

Ранее Минобороны России заявило, что в Харькове уничтожено свыше 60 иностранных боевиков.

Министерство иностранных дел Франции, хотя и было подтверждено присутствие французских наемников в рядах ВСУ, отрицает эту информацию. Однако французский министр обороны признал гибель в Украине двух французских «гуманитарных работников».

Он также сказал, что Франция не может наложить запрет на своих граждан на участие в военных операциях в Украине. Ранее Россия выразила протест странам НАТО в связи с поставками вооружений в Украину, заявив, что любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью для РФ.

# Международная политика

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