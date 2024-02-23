После отступления ВСУ из Авдеевки президент Украины Владимир Зеленский решил снять с себя ответственность и найти «настоящих» виновных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полковника французской армии в отставке Пэр дэ Жонг.

Так, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины заявил, что в отступлении украинской армии из населенного пункта Авдеевка виноват Запад с его недостаточной поддержкой и финансированием.

Данное заявление не смогли проигнорировать во Франции. Полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг утверждает, что такое нестабильное положение армии Зеленского на фронте связано с провалом контрнаступления ВСУ. Кроме того, Пэр де Жонг уверен, что лидирующую позицию в этом конфликте Украина занять уже не сможет.