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Французский полковник: Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

23 февраля 2024 11:00
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После отступления ВСУ из Авдеевки президент Украины Владимир Зеленский решил снять с себя ответственность и найти «настоящих» виновных.  Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полковника французской армии в отставке Пэр дэ Жонг.

Так, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины заявил, что в отступлении украинской армии из населенного пункта Авдеевка виноват Запад с его недостаточной поддержкой и финансированием.

Данное заявление не смогли проигнорировать во Франции. Полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг утверждает, что такое нестабильное положение армии Зеленского на фронте связано с провалом контрнаступления ВСУ. Кроме того, Пэр де Жонг уверен, что лидирующую позицию в этом конфликте Украина занять уже не сможет.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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