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Подорожание энергоносителей из-за санкций против России обойдётся ЕС в 230 млрд евро

24 мая 2022 08:28
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Тем временем в Европе все больше понимают цену политическим амбициям. Антироссийские санкции продолжают уничтожать экономику Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подорожание энергоносителей из-за санкций против России обойдётся ЕС в 230 млрд евро-1

Одно только подорожание энергоносителей обойдется европейцам в 230 миллиардов евро в течение года. В свою очередь этот «энергетический шок» спровоцировал рекордную промышленную инфляцию в почти 37 % и уже двузначную потребительскую инфляцию в девяти странах ЕС.  

Подорожание энергоносителей из-за санкций против России обойдётся ЕС в 230 млрд евро-4

Например, во Франции сильно подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из которых еще и трудно достать. В Литве и вовсе резко упал уровень жизни. Цены взлетели вверх буквально на все. Люди вынуждены включить режим жесткой экономии семейного бюджета. И это не все. Великобритания, Германия, Греция, Чехия и еще множество европейских стран. Проблема везде одна – желания европейского правительства оказались очень дорогими для обычных людей.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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