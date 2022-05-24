Подорожание энергоносителей из-за санкций против России обойдётся ЕС в 230 млрд евро

Одно только подорожание энергоносителей обойдется европейцам в 230 миллиардов евро в течение года. В свою очередь этот «энергетический шок» спровоцировал рекордную промышленную инфляцию в почти 37 % и уже двузначную потребительскую инфляцию в девяти странах ЕС.

Например, во Франции сильно подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из которых еще и трудно достать. В Литве и вовсе резко упал уровень жизни. Цены взлетели вверх буквально на все. Люди вынуждены включить режим жесткой экономии семейного бюджета. И это не все. Великобритания, Германия, Греция, Чехия и еще множество европейских стран. Проблема везде одна – желания европейского правительства оказались очень дорогими для обычных людей.