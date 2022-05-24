Международные организации перестали поставлять лекарства жителям ДНР и ЛНР

Организации решили остановить все гуманитарные поставки, куда входили, кроме всего прочего, и лекарства. Это подтверждают врачи местных больниц. По словам медиков, такое решение общественных организаций может стать фатальным. Так как большая часть медикаментов, которые поставляли ВОЗ и Красный Крест были жизненно необходимыми препаратами для множества людей. Речь идет о больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Теперь жители этих республик остались без лекарств и не знают, что им делать дальше. Причины остановки поставок пока неизвестны.