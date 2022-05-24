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Международные организации перестали поставлять лекарства жителям ДНР и ЛНР

24 мая 2022 12:46
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Международная помощь подходит к концу. ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в ДНР и ЛНР жизненно важные медпрепараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международные организации перестали поставлять лекарства жителям ДНР и ЛНР-1

Организации решили остановить все гуманитарные поставки, куда входили, кроме всего прочего, и лекарства. Это подтверждают врачи местных больниц. По словам медиков, такое решение общественных организаций может стать фатальным. Так как большая часть медикаментов, которые поставляли ВОЗ и Красный Крест были жизненно необходимыми препаратами для множества людей. Речь идет о больных диабетом, ВИЧ и СПИДом. Теперь жители этих республик остались без лекарств и не знают, что им делать дальше. Причины остановки поставок пока неизвестны.  

# Лекарства # Фотофакт

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