В США пилоты посадили самолет с развалившемся в воздухе двигателем

Новости США. Обнародована видео и фотосъемка драматического инцидента, который имел место вчера в американском городе Орландо. Один из самолетов юго-западных авиалиний вынужден был совершить экстренную посадку после того, как на высоте в 10 километров у него начал разваливаться двигатель. В аэропорт машина добралась на одном моторе, поскольку от второго мало что осталось.

Пассажиры, которым пришлось совершить рейс в кислородных масках, буквально пережили второе рождение. Из 104 человек, что находились на борту, по счастью, не пострадал ни один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.