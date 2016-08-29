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В США пилоты посадили самолет с развалившемся в воздухе двигателем

29 августа 2016 10:11
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Новости США. Обнародована видео и фотосъемка драматического инцидента, который имел место вчера в американском городе Орландо. Один из самолетов юго-западных авиалиний вынужден был совершить экстренную посадку после того, как на высоте в 10 километров у него начал разваливаться двигатель. В аэропорт машина добралась на одном моторе, поскольку от второго мало что осталось.

Пассажиры, которым пришлось совершить рейс в кислородных масках, буквально пережили второе рождение. Из 104 человек, что находились на борту, по счастью, не пострадал ни один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Возгорание самолета

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