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В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик: пострадал водитель

29 августа 2016 06:04
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Новости Великобритании. В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик. Из-за инцидента трассу закрыли. Теперь там введутся ремонтные работы. Водитель транспортного средства получил небольшие повреждения и доставлен в больницу.

По данным правоохранителей, мост рухнул не просто так – в прицепе грузовика находился экскаватор. Он и зацепил опору, на которой держалась надстройка.

Инцидент произошел накануне Банковских каникул – крупного праздника в Великобритании. Правда, многие автомобилисты до пункта назначения из-за аварии с мостом так и не доехали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы

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