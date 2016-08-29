В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик: пострадал водитель

Новости Великобритании. В Великобритании мост обрушился на проезжавший под ним грузовик. Из-за инцидента трассу закрыли. Теперь там введутся ремонтные работы. Водитель транспортного средства получил небольшие повреждения и доставлен в больницу.

По данным правоохранителей, мост рухнул не просто так – в прицепе грузовика находился экскаватор. Он и зацепил опору, на которой держалась надстройка.

Инцидент произошел накануне Банковских каникул – крупного праздника в Великобритании. Правда, многие автомобилисты до пункта назначения из-за аварии с мостом так и не доехали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.