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Новые пожары в Калифорнии: уничтожено несколько населенных пунктов, эвакуировано около 4 тысяч человек

29 августа 2016 06:06
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Новости США. Новые пожары в Калифорнии. Огонь охватил около 100 гектаров леса. При том, что в штате уже горят сотни квадратных километров земли. Пламя уничтожило несколько небольших населенных пунктов. Продолжается и эвакуация людей. Свои дома покинули около четырех тысяч человек.

Пожарные пока не могут справиться со стихией. На помощь специалистам отправлена авиация и спецтехника. Однако пока не спадет жара и не успокоится ветер, который достигает скорости 48 километров в час, вероятность укротить строптивый огонь минимальна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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