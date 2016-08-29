Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Луизиане: 2 человека погибли, 41 ранен

Новости США. В Луизиане случился трагический дорожный инцидент: здесь столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погибли на месте двое, 41 человека пришлось с тяжелыми ранениями отправить в больницу.

Несправедливость судьбы заключается в том, что автобус был полон добровольцев, которые направлялись в штат Луизиана, чтобы оказать помощь тамошним жителям в ликвидации последствий недавнего наводнения. Стихийное бедствие уничтожило или повредило 60 тысяч домов, а теперь стало косвенной причиной гибели и увечий еще несколько десятков американцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.