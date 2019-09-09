В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести

Новости США. У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 человек удалось спасти. Еще четыре числятся пропавшими без вести. Судно с автомобилями на борту направлялось в Балтимор. На месте происшествия работают экстренные службы.