В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести

Новости США. У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 человек удалось спасти. Еще четыре числятся пропавшими без вести. Судно с автомобилями на борту направлялось в Балтимор. На месте происшествия работают экстренные службы.
Поиски пропавших затрудняет возникший на корабле пожар. Причина инцидента выясняется. Ровно неделю назад, у берегов Калифорнии также загорелось судно. Из 39 человек спастись удалось только пятерым.