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В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести

09 сентября 2019 07:43
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Новости США. У берегов американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести -1

20 человек удалось спасти. Еще четыре числятся пропавшими без вести. Судно с автомобилями на борту направлялось в Балтимор. На месте происшествия работают экстренные службы.

В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести -4

Поиски пропавших затрудняет возникший на корабле пожар. Причина инцидента выясняется. Ровно неделю назад, у берегов Калифорнии также загорелось судно. Из 39 человек спастись удалось только пятерым.

В США перевернулось грузовое судно. Четыре человека пропали без вести -7

# США # Фотофакт

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