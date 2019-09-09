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Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок

09 сентября 2019 07:10
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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок-1

Письмо с соответствующим текстом Борис Джонсон направил своей партии после принятия парламентом решения о переносе выхода из ЕС с 31 октября на более позднее время.

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок-4

Если глава правительства проигнорирует это требование, ему может грозить судебное разбирательство.

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок-7

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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