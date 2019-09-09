Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо с соответствующим текстом Борис Джонсон направил своей партии после принятия парламентом решения о переносе выхода из ЕС с 31 октября на более позднее время.