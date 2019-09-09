Новости Швеции. Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения в ландшафте заметили ученые Стокгольмского университета. С момента первых замеров – почти 150 лет назад – южная вершина горы Кебнекайсе была гораздо выше северного. Однако этой осенью все стало с точностью до наоборот.
Из-за высоких температур вершина потеряла около 30 метров в высоту, причем наиболее интенсивное таяние ледника пришлось на последние два десятилетия.