Прямой эфир

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда

09 сентября 2019 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда-1

Изменения в ландшафте заметили ученые Стокгольмского университета. С момента первых замеров – почти 150 лет назад – южная вершина горы Кебнекайсе была гораздо выше северного. Однако этой осенью все стало с точностью до наоборот.

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда-4

Из-за высоких температур вершина потеряла около 30 метров в высоту, причем наиболее интенсивное таяние ледника пришлось на последние два десятилетия.

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда-7

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда-9

Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда-11

# Горы и скалы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок
09 сентября 2019 07:10

Борис Джонсон заявил, что готов нарушить закон ради проведения Brexit в срок

«Люди подходили и кланялись флагу белорусскому». Что происходило в Белграде после визита Александра Лукашенко в 1999 году
08 сентября 2019 17:24

«Люди подходили и кланялись флагу белорусскому». Что происходило в Белграде после визита Александра Лукашенко в 1999 году

Трампу могут объявить импичмент
08 сентября 2019 11:58

Трампу могут объявить импичмент