В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

После развала СССР НАТО заверяла Россию в отсутствии стремления к вмешательству в ее внутренние дела и внутренние вопросы СНГ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беседу бывшего генерального секретаря НАТО Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

Вернер подчеркивал, что НАТО привержена идее процветания и устойчивости России и уверена в том, что заинтересована в установлении отношений с ней.

При этом документы, включая стенограммы бесед и доклады о совместных учениях, описывают короткий промежуток сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.