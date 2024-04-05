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В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

05 апреля 2024 07:32
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После развала СССР НАТО заверяла Россию в отсутствии стремления к вмешательству в ее внутренние дела и внутренние вопросы СНГ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беседу бывшего генерального секретаря НАТО Вернера с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году.

Вернер подчеркивал, что НАТО привержена идее процветания и устойчивости России и уверена в том, что заинтересована в установлении отношений с ней.

При этом документы, включая стенограммы бесед и доклады о совместных учениях, описывают короткий промежуток сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

# Международная политика

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