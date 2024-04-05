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В немецком Кёльне нашли 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой

05 апреля 2024 07:07
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500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны парализовала жизнь одного из районов немецкого Кельна. Ее нашли в Рейне во время работ по строительству набережной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В немецком Кёльне нашли 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой-1

На место прибыли саперы, полиция оцепила район. Жители домов поблизости, а также работники офисов и местной телестудии были эвакуированы. Судоходство на реке и движение поездов по мосту через Рейн закрыли. После многочасовой операции по погрузке бомбу отвезли на полигон, где и уничтожили.

# ЧП # Новости Германии

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