В немецком Кёльне нашли 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой

500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны парализовала жизнь одного из районов немецкого Кельна. Ее нашли в Рейне во время работ по строительству набережной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место прибыли саперы, полиция оцепила район. Жители домов поблизости, а также работники офисов и местной телестудии были эвакуированы. Судоходство на реке и движение поездов по мосту через Рейн закрыли. После многочасовой операции по погрузке бомбу отвезли на полигон, где и уничтожили.